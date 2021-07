Chenevelles Village de Chenevelles Chenevelles, Vienne Chenevelles : entre bourg et hameaux Village de Chenevelles Chenevelles Catégories d’évènement: Chenevelles

Chenevelles : entre bourg et hameaux

Village de Chenevelles, le samedi 18 septembre

Village de Chenevelles, le samedi 18 septembre à 14:30

### Depuis l’église de Chenevelles jusqu’aux châteaux de la Font et la Gabillère, venez découvrir les lieux emblématiques de l’histoire de cette commune. La balade est guidée par Paul Maturi, chargé de l’inventaire de la commune pour la communauté d’agglomération de Grand-châtellerault. Le village de Chenevelles est situé au bord de l’Ozon, à quelques kilomètres à l’est de Châtellerault. Dès le Moyen Âge, le bourg s’est constitué autour de l’église Saint-Rémy, qui conserve encore un beau portail roman surmonté d’un clocher gothique. À l’intérieur, certains objets ont une grande valeur patrimoniale, notamment la dalle funéraire du chevalier Ralon, datée de 1320, et une cloche du XVIIe siècle. Le château de la Font, signalé dès 1580, présente un logis flanqué de deux tourelles. Il a appartenu à la famille d’Argence, qui a marqué l’histoire de la commune entre le XVIe et le XXe siècle. La particularité du logis de la Gabillère est d’être partiellement construit en pierres rouges, qui ne se trouvent qu’à cet endroit dans le châtelleraudais. Quant au pigeonnier-porche, il témoigne de la puissance des seigneurs qui ont habité ce domaine.

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Possibilité de co-voiturage entre le bourg de Chenevelles et les châteaux.

Village de Chenevelles Le Bourg, 86450 Chenevelles

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

