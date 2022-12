Chênette, la pettie feuille de Noël Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Chênette, la pettie feuille de Noël Morcenx-la-Nouvelle, 27 décembre 2022, Morcenx-la-Nouvelle . Chênette, la pettie feuille de Noël Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Landes Association « Contes et Nouvelles du Ballon Rouge »

Spectacle gratuit en collaboration avec la ville de Morcenx-La-Nouvelle, l’Association Culturelle Morcenaise et la Médiathèque du Pays Morcenais. Association « Contes et Nouvelles du Ballon Rouge »

Association « Contes et Nouvelles du Ballon Rouge »

Spectacle gratuit en collaboration avec la ville de Morcenx-La-Nouvelle, l'Association Culturelle Morcenaise et la Médiathèque du Pays Morcenais.

