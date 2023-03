Festival Musiques en Vivarais Lignon Chenereilles Office de Tourisme du Haut-Lignon Chenereilles Catégories d’Évènement: Chenereilles

Haute-Loire

Festival Musiques en Vivarais Lignon, 22 août 2023, Chenereilles Office de Tourisme du Haut-Lignon Chenereilles. Festival Musiques en Vivarais Lignon Eglise Chenereilles Haute-Loire

2023-08-22 18:00:00 18:00:00 – 2023-08-22 Chenereilles

Haute-Loire Chenereilles . « Les heures avec… » Fantaisie d’harmonicas et de flûtes. Emilie Calmé et Laurent Maur, rencontres improbables et compostions contemporaines. +33 4 71 59 71 56 http://www.cc-hautlignon.fr/ Chenereilles

dernière mise à jour : 2023-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

Détails Catégories d’Évènement: Chenereilles, Haute-Loire Autres Lieu Chenereilles Adresse Eglise Chenereilles Haute-Loire Office de Tourisme du Haut-Lignon Ville Chenereilles Office de Tourisme du Haut-Lignon Chenereilles Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Chenereilles

Chenereilles Chenereilles Office de Tourisme du Haut-Lignon Chenereilles Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chenereilles office de tourisme du haut-lignon chenereilles/

Festival Musiques en Vivarais Lignon 2023-08-22 was last modified: by Festival Musiques en Vivarais Lignon Chenereilles 22 août 2023 Chenereilles Eglise Chenereilles Haute-Loire Haute-Loire Office de Tourisme du Haut-Lignon

Chenereilles Office de Tourisme du Haut-Lignon Chenereilles Haute-Loire