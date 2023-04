Concert de printemps Salle des Fêtes, 13 mai 2023, Chenereilles.

Concert par le duo accoustique-éclectique, un saxo, un tambour et c’est parti…! Le bal sous les étoiles.

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Salle des Fêtes

Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by the duo accoustic-eclectic, a sax, a drum and let’s go…! The ball under the stars

Concierto del dúo acústico-ecléctico, un saxo, una batería y ¡a bailar! El baile bajo las estrellas

Konzert des Duos accoustique-éclectique, ein Saxofon, eine Trommel und los geht’s…! Der Ball unter den Sternen

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon