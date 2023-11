TRÈVES ET CUNAULT : PETITES CITÉS D’ANJOU ET DE LUMIÈRE Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire, 23 décembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Illuminations de la prieurale de Cunault, de l’église St Aubin, de la Tour de Trèves et éclairage de la chapelle de l’Hermitage Saint Jean à l’aide de bougies..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Chênehutte-Trèves-Cunault

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Illuminations of the Cunault priory, the church of St Aubin, the Tour de Trèves and the chapel of the Hermitage Saint Jean with candles.

Iluminación con velas del priorato de Cunault, la iglesia de St Aubin, la Tour de Trèves y la capilla de la ermita Saint Jean.

Beleuchtung der Prioratskirche von Cunault, der Kirche St Aubin, des Turms von Trier und Beleuchtung der Kapelle der Einsiedelei Saint Jean mit Kerzen.

