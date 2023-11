MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU LE PRIEURÉ Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire, 26 novembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Le Château Le Prieuré a le plaisir de vous convier à son marché de Noël ! Retrouvez des produits autour du vin, de la gastronomie, des idées cadeaux pour les grands et les petits, un jeu concours… Venez nombreux !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Chênehutte-Trèves-Cunault Rue du Comte de Castellane

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Château Le Prieuré is pleased to invite you to its Christmas market! You’ll find wine and gastronomy products, gift ideas for young and old, and a competition… Come one, come all!

El Château Le Prieuré tiene el placer de invitarle a su mercado navideño Encontrará productos enogastronómicos, ideas de regalos para grandes y pequeños y un concurso… Vengan todos

Das Château Le Prieuré freut sich, Sie zu seinem Weihnachtsmarkt einzuladen! Hier finden Sie Produkte rund um den Wein, Gastronomie, Geschenkideen für Groß und Klein, ein Gewinnspiel… Kommen Sie zahlreich!

