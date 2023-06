Saltimbal estival Chènehutte, Gennes-Val-de-Loire (49), 24 juin 2023, .

Saltimbal estival Samedi 24 juin, 20h30 Chènehutte, Gennes-Val-de-Loire (49) 8 – 10€

Les Saltimbals sont des bals trads saupoudrés de latino, rock, swing… sur une sélection de musiques éclectiques !Ça se déguste seul ou entre copains, ça s’observe, ça s’apprend sur la piste.On y partage des danses collectives simples : cercle circassien, bourrée, hanter dro, rondes des Balkans…, des danses de couple : valse, scottish, mazurka… On se trémousse sur un air de salsa, on fait des passes de rock, de lindy hop, on improvise à sa guise pour savourer, pour s’amuser dans une ambiance conviviale !

Le bal est animé par Mathilde Grolleau qui explique et mène les danses trad, les novices sont bienvenus !

Le bal a lieu dans la jolie petite salle parquetée du café librairie associatif l’Idiot à Chènehutte, 4 rue des Ducs d’Anjou 49350 GENNES VAL DE LOIRE

source : événement Saltimbal estival publié sur AgendaTrad

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-25T00:30:00+02:00

baltrad balfolk