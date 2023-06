Les Virevoltés : Cie Joe Sature – 4 fois rien à Chenedollé Chenedollé Valdallière, 28 juin 2023, Valdallière.

Valdallière,Calvados

Spectacle de rue : « Joe Sature » Quatre fois rien ce n’est pas grand chose mais c’est déjà ça.Un rien de facétie multiplié par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries pardi !

Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien ! tout public à partir de 5 ans..

2023-06-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-28 . .

Chenedollé Le Bourg

Valdallière 14410 Calvados Normandie



Street show: « Joe Sature » Four times nothing isn’t much, but it’s something: a little facetiousness multiplied by four whimsical characters, and you’ve got something, but what? Antics, of course!

Les Joe Sature bend over backwards to provoke laughter, about anything and everything, but always in the service of a great deal of nonsense, and that’s no mean feat! All ages 5 and up.

Espectáculo callejero: « Joe Sature » Cuatro veces nada no es mucho, pero es algo… Un poco de facha multiplicado por cuatro artistas caprichosos da inevitablemente como resultado algo, pero ¿qué? Payasadas, por supuesto

Joe Sature se desviven por provocar la risa, sobre cualquier cosa, pero siempre al servicio del gran n?importe quoi, ¡y eso no es poco! A partir de 5 a?os.

Joe Sature » Viermal nichts ist nicht viel, aber immerhin etwas: Ein Hauch von Schabernack, multipliziert mit vier Phantasten, das muss doch etwas ergeben, aber was? Und wie!

Die Joe Sature legen sich ins Zeug, um alles zu provozieren, worüber man lachen kann, über alles, über nichts, aber immer im Dienste des großen Unfugs, und das ist nicht wenig! für alle ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche