Semaine gourmande : traite des ânesses Chenebeyre Tence, 30 octobre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Démonstration de la traite des ânesses suivie d’une dégustation..

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-30 12:00:00. EUR.

Chenebeyre Ferme et Savonnerie du Velay

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Demonstration of donkey milking followed by a tasting.

Demostración de ordeño de burras seguida de una degustación.

Vorführung des Melkens von Eselinnen mit anschließender Verkostung.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon