**Chorégraphe et danseuse, Marion Carriau nous avait présenté son premier solo** _**Je Suis Tous Les Dieux**_ **lors de l’édition** _**Des Floraisons**_ **2018/19. Nous sommes heureux de la retrouver pour l’édition 2021/22 et de découvrir enfin cette dernière pièce travaillée et répétée au Théâtre d’Orléans.** Un grand corps avance en se déformant au cœur d’un paysage de lumière. Un chant constant accompagne la progression de la bête, qui peu à peu se défait de son équipement pour dévoiler les corps de 2 femmes. Au rythme de danses rituelles, elles déploient au-dessus d’elles le ciel qui leur servaient de costume, une immense canopée protéiforme. Un chœur à 2 voix se construit à partir des mélodies, hymnes ou complaintes de cet être multiple qui ne cesse de progresser. _Chêne Centenaire_ est une fable de science-fiction peuplée d’êtres fantastiques. Pensée comme un manifeste, les artistes y défendent l’entrelacement des liens, l’attachement au monde et aux espèces. Les protagonistes y sont des paysannes au sens où elles fabriquent le paysage. Elles sont également reliées au monde qu’elles habitent et en possèdent les pouvoirs et les propriétés. − **L’association Mirage** Conception,interprétation Marion Carriau, Magda Kachouche Plasticiens costumes, scénographie Alexandra Bertaut, Yannick Hugron Création lumières Juliette Romens Création sonore Nicolas Martz Regards extérieurs Alexandre Da Silva, Arnaud Pirault Consultants architecture Ciguë – Guillem Renard, Camille Benard Travail vocal Élise Chauvin, Leslie Bourdin Régisseur général François Blet − **Jeudi 24 mars** 22h − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h environ

Conçu comme une fable de science-fiction, Chêne Centenaire invite vers un futur synonyme de recommencement où la Nature reprend ses droits, indissociablement du merveilleux.

