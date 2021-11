Chêne centenaire de Marion Carriau et Magda Kachouche – Ouverture publique Centre Chorégraphique National d’Orléans, 18 novembre 2021, Orleans.

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le jeudi 18 novembre à 19:00

OUVERTURE PUBLIQUE Chêne centenaire de Marion Carriau et Magda Kachouche « Chêne centenaire est un duo chorégraphique et musical, pensé comme une fable de science-fiction. Par le récit dansé, s’invente une histoire dans laquelle une autre fin du monde, au sens du recommencement, serait possible. Nous composons une danse à deux têtes, en ne formant plus qu’un seul corps qui a besoin d’avancer. À cette formation invariable s’entrelace un chant constant, un chœur à deux voix qui se construit à partir des mélodies, hymnes ou complaintes de cet être multiple. » — Marion Carriau et Magda Kachouche **RDV ce jeudi 18 novembre 2021, 19h – au CCNO** **∎ Gratuit, sur réservation** Cette pièce sera créée le 15 décembre 2021 au Centre chorégraphique national de Tours dans le cadre de #Spot Région, puis présentée le 24 mars 2022 à la Scène nationale d’Orléans. **Marion Carriau** « Je fonde l’association Mirage en 2016 et Je suis tous les dieux, mon premier solo est créé en décembre 2018 au CCN de Tours. Chêne Centenaire, duo écrit et interprété par Magda Kachouche et moi-même verra le jour en décembre 2021 au CCN de Tours. Après ma formation au CNDC d’Angers, je collabore en tant qu’interprète avec différents chorégraphes : Mohammed Shafik, Les Gens d’uterpan, Mylène Benoit, Arthur Perole, Julien Prévieux et Laurent Goldring. En 2011, je rencontre Joanne Leighton et participe à la création de la plupart des pièces depuis lors. Parallèlement,je me forme au bharata natyam au Centre Mandapa depuis 2009, avec Vydia qui est toujours mon maître à ce jour. » **Magda Kachouche** « Chorégraphe, plasticienne et performeuse, j’ écris actuellement deux pièces chorégraphiques: Macchabée et Chêne Centenaire. En 2018, je co-écris Diotime et les lions avec Mylène Benoit. Collaboratrice de la chorégraphe depuis 2013, je pilote avec elle la compagnie Contour Progressif et crée des pièces participatives (Votre Danse , Entre Soie). Je co-signe les scénographies de Gikochina-sa (2018) et L’Aveuglement Installation (2017). En 2018, je signe la scénographie et la lumière de Je Suis Tous Les Dieux de Marion Carriau. Je fonde en 2015 le duo MKNM avec Noémie Monier. Nous sommes résidentes permanentes de DOC. Je collabore régulièrement avec différent•e•s artistes (Mavea Cunci et Dominique Gilliot, David Wampach, Nina Santes..). »

Gratuit sur réservation

Étape de travail de la création Chêne Centenaire de Marion Carriau et Magda Kachouche

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



