Journées Européennes du Patrimoine Chenay Catégories d’Évènement: Chenay

Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimoine Chenay, 16 septembre 2023, Chenay. Chenay,Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimoine à Chenay Église Notre-Dame – Ouverture exceptionnelle

Samedi 16 et dimanche 17 : 10h-18h Logis – Hameau de Brieuil – Ouverture exceptionnelle

Samedi 16 et dimanche 17 : 10h-12h / 14h-18h.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR. Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days at Chenay Notre-Dame Church – Special opening

Saturday 16th and Sunday 17th: 10am-6pm Logis – Hameau de Brieuil – Special opening

Saturday 16th and Sunday 17th: 10am-12pm / 2pm-6pm Jornadas Europeas del Patrimonio en Chenay Iglesia Notre-Dame – Apertura especial

Sábado 16 y domingo 17: de 10.00 a 18.00 horas Logis – Hameau de Brieuil – Apertura especial

Sábado 16 y domingo 17: 10:00-12:00 / 14:00-18:00 Europäische Tage des Kulturerbes in Chenay Kirche Notre-Dame – Außergewöhnliche Öffnungszeiten

Samstag 16. und Sonntag 17. : 10h-18h Logis – Hameau de Brieuil – Außergewöhnliche Öffnungszeiten

Samstag, 16. und Sonntag, 17. : 10h-12h / 14h-18h

