Rassemblement international d’ULM pendulaire ULM, 1 juillet 2023, Chenay.

Rassemblement international d’ULM Pendulaire

Le 1er juillet, toute la journée sur le terrain ULM de Chenay

Journée découverte régionale de concentration de machines de toute la France et des pays limitrophes

Gratuit

Organisé par l’Aéroclub du plateau Mellois..

2023-07-01

ULM

Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



International gathering of ultralight Pendular

July 1st, all day long on the ULM ground of Chenay

Regional discovery day with a concentration of machines from all over France and neighbouring countries

Free

Organized by the Aero Club of the Mellois plateau.

Encuentro internacional de aviones ultraligeros

1 de julio, todo el día en el campo de ultraligeros de Chenay

Jornada de descubrimiento regional con una concentración de aparatos procedentes de toda Francia y de los países vecinos

Gratuito

Organizado por el Aéroclub du plateau Mellois.

Internationales Treffen von Hängegleitern für Ultraleichtflugzeuge

1. Juli, ganztägig auf dem ULM-Gelände von Chenay

Regionaler Entdeckungstag mit Konzentration von Maschinen aus ganz Frankreich und den angrenzenden Ländern

Kostenlos

Organisiert vom Aéroclub du plateau Mellois.

