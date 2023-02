Chemirani Quintet GRAND AUDITORIUM, 31 mars 2023, LYON.

Grand auditorium Tarif réduit:-jeunes de moins de 26 ans-Adultes insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé)-Demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux-Adultes handicapés détenteurs AAH ou AEEH ou carte invalidité et leur accompagnateur-Détenteur Pass annuel du muséeChemirani quintetLes percussionnistes virtuoses Bijan et Keyvan Chemirani proposent le projet Hâl, qui signifie le voyage amoureux selon la philosophie des mystiques persans. Ce concert met en valeur la voix généreuse et le timbre chaud de leur sœur Maryam, mais aussi Sylvain Barou et ses flûtes issues des cultures celtiques. Ils sont rejoints par un maitre de la lyre crétoise, le grec Sokratis Sinopoulos. Maryam Chemirani : voix Sylvain Barou : duduk , flûtes celtiques, ney-anban et bansouri Sokratis Sinopoulos : lyre crétoise Bijan Chemirani : zarb, percussions, luth saz Keyvan Chemirani : zarb, percussions, santour Le concert sera précédé de la remise des Prix Charles Cros, qui récompensent chaque année, depuis 2021 au musée, des artistes des musiques du monde. Cérémonie à suivre également en direct et en replay sur Facebook et YouTube.

GRAND AUDITORIUM LYON 86, quai Perrache Rhne

