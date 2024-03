Chemins sonnants Viserny, dimanche 31 mars 2024.

Chemins sonnants Viserny Côte-d’Or

Vous marchez, ici et là, vous découvrez un chemin, entrez dans une prairie puis un sous-bois, vous paraissez le long d’un ruisseau, vous flânez à l’écoute de ce qui se trame autour de vous, les herbes hautes dans le vent calme, les chants d’oiseaux, et puis là, d’abord lointain, un son apparaît dans vos oreilles ouvertes, vous êtes attirés par un espace sonore que vous ne reconnaissez pas. Vous suivez ce son et, maintenant, tout près, un espace, un arbre en vibration, une mélodie, un jaillissement de timbres vous inondent.

Au fil de cette promenade, d’expérience en expérience, vous aurez expérimenté le son différemment. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Viserny 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Chemins sonnants Viserny a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR