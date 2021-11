Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Chemins des toiles – Le mois du film documentaires Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

Chemins des toiles – Le mois du film documentaires Thonon-les-Bains, 13 novembre 2021, Thonon-les-Bains. Chemins des toiles – Le mois du film documentaires Pôle culturel de la Visitation 5 rue des Granges Thonon-les-Bains

2021-11-13 17:00:00 – 2021-11-13 Pôle culturel de la Visitation 5 rue des Granges

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Thonon-les-Bains En novembre, à la médiathèque c’est le mois du film documentaire !

Savoie-biblio s’associe à Images en bibliothèques pour participer au « Mois du film documentaire ». culture@ville-thonon.fr +33 4 50 70 69 49 Pôle culturel de la Visitation 5 rue des Granges Thonon-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Office de Tourisme de Thonon-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Thonon-les-Bains Adresse Pôle culturel de la Visitation 5 rue des Granges Ville Thonon-les-Bains lieuville Pôle culturel de la Visitation 5 rue des Granges Thonon-les-Bains