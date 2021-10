Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Chemins des toiles – COMING OUT film documentaire Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Le film se concentre sur l’acte d’une personne LGBTI qu’est celui de se déclarer auprès de ses proches comme nonhétérosexuel,

non-cisgenre.

Projection suivie d’une discussion avec les bibliothécaires dernière mise à jour : 2021-10-21 par

