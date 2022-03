Chemins des Ateliers du Perche – Pierre Amourette Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Chemins des Ateliers du Perche – Pierre Amourette Val-au-Perche, 23 avril 2022, Val-au-Perche.

2022-04-23 – 2022-04-24

Sculpteur céramique autodidacte, il travaille avec les techniques les plus simples possibles. A travers les matières il raconte des histoires et fait partager des émotions.
pierreclaudine@gmail.com +33 6 23 14 07 98 https://pierreamourette.fr/

