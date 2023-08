Journées Européennes du Patrimoine – Visite de l’ancien cimetière de Cherbourg Chemins des Aiguillons Cherbourg-en-Cotentin, 16 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Le Souvenir Français – Comité de Cherbourg propose une visite guidée du cimetière avec un panorama des évènements marquants de l’histoire locale, nationale et internationale. Le cimetière, par ses tombes et ses monuments, porte témoignage des événements locaux et internationaux des XIXe et XXe siècles qui ont marqué Cherbourg (naufrages, guerres, bouleversements politiques, conquêtes et interventions coloniales). Il comporte en particulier un carré militaire de 670 tombes de tous les conflits du XXe siècle (tombes françaises, belges, serbes, portugaises), un carré militaire du Commonwealth et 3 monuments élevés par souscription publique. Cherbourg est le seul site européen officiellement reconnu comme lieu de combat lors de la guerre de Sécession US (monument élevé en hommage aux marins tués lors du combat naval entre le CSS Alabama et l’USS Kearsarge en 1864 au large de Cherbourg). Nombreuses tombes de personnalités locales et nationales.

Durée 1h30..

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 . .

Chemins des Aiguillons Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Le Souvenir Français – Comité de Cherbourg offers a guided tour of the cemetery, with a panorama of key events in local, national and international history. The cemetery, with its graves and monuments, bears witness to the local and international events of the 19th and 20th centuries that left their mark on Cherbourg (shipwrecks, wars, political upheavals, conquests and colonial interventions). It includes a military plot with 670 graves from all the conflicts of the 20th century (French, Belgian, Serbian and Portuguese graves), a Commonwealth military plot and 3 monuments erected by public subscription. Cherbourg is the only European site officially recognized as a US Civil War battlefield (monument to sailors killed in naval combat between the CSS Alabama and the USS Kearsarge off Cherbourg in 1864). Numerous graves of local and national personalities.

Duration 1h30.

Le Souvenir Français – Comité de Cherbourg ofrece una visita guiada al cementerio, con una visión general de los acontecimientos clave de la historia local, nacional e internacional. El cementerio, con sus tumbas y monumentos, es testigo de los acontecimientos locales e internacionales de los siglos XIX y XX que dejaron su huella en Cherburgo (naufragios, guerras, convulsiones políticas, conquistas e intervenciones coloniales). Incluye una parcela militar con 670 tumbas de todos los conflictos del siglo XX (tumbas francesas, belgas, serbias y portuguesas), una parcela militar de la Commonwealth y 3 monumentos erigidos por suscripción pública. Cherburgo es el único lugar europeo reconocido oficialmente como campo de batalla de la Guerra Civil estadounidense (monumento erigido en homenaje a los marineros muertos en el combate naval entre el CSS Alabama y el USS Kearsarge en 1864 frente a Cherburgo). Numerosas tumbas de personalidades locales y nacionales.

Duración: 1h30.

Der Souvenir Français – Comité de Cherbourg bietet eine Führung durch den Friedhof mit einem Überblick über die prägenden Ereignisse der lokalen, nationalen und internationalen Geschichte. Der Friedhof legt mit seinen Gräbern und Denkmälern Zeugnis ab von den lokalen und internationalen Ereignissen des 19. und 20. Jahrhunderts, die Cherbourg geprägt haben (Schiffbrüche, Kriege, politische Umwälzungen, Eroberungen und koloniale Interventionen). Jahrhunderts (französische, belgische, serbische und portugiesische Gräber), ein Militärgrabfeld des Commonwealth und drei Denkmäler, die durch öffentliche Zeichnungen errichtet wurden. Cherbourg ist der einzige europäische Ort, der offiziell als Kampfstätte während des US-amerikanischen Bürgerkriegs anerkannt ist (Denkmal zu Ehren der Matrosen, die 1864 während des Seegefechts zwischen der CSS Alabama und der USS Kearsarge vor Cherbourg getötet wurden). Zahlreiche Gräber von lokalen und nationalen Persönlichkeiten.

Dauer 1,5 Stunden.

