Chemins de Ville

Collège Rosa Parks, le dimanche 3 octobre

Collège Rosa Parks, le dimanche 3 octobre à 13:00

Cet été, des familles du quartier Oran Cartigny ont rencontré des artistes Elles ont raconté, dessiné, écrit, joué, dansé… Venez découvrir leurs histoires, dessins et gestes dansés en participant à l’Espiègle Game ! Un événement pour toute la famille De 13h à 17h Gratuit En petits groupes d’explorateurs, parcourez les Chemins de Ville à la recherche de trésors et d’indices pour résoudre des énigmes Départs réguliers à partir du parvis du Collège Rosa Parks Avec : Anne Letoré (écriture), Belinda Annaloro (arts plastiques), Marina Rosselle (arts plastiques), Henri Lavie (théâtre), Sacha Nègrevergne (danse), Ta O Maury (danse), Thierry Duirat (conseils artistiques), Timothée Couteau (violoncelle), Bertrand Foly (coordination artistique, vidéo), Valentin Caillieret (vidéo, créations sonores), Richard Guyot (régie générale), Colombe Capon (chargée de production), Édith Henry (conception du livret), Alain Duclos (animation des jeux), les bénévoles de l’association et les familles participantes aux ateliers. Retrouver également les jeux en bois de la Compagnie Sac-à-Dès : des jeux d’autrefois et d’autres, de conception moderne, qui repose sur la coopération

Gratuit

Collège Rosa Parks 1 rue d'Oran 59100 Roubaix

2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T17:00:00

