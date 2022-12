Chemins de traverse Puybrun Puybrun Puybrun Catégories d’évènement: Lot

PUYBRUN

Chemins de traverse Puybrun, 15 janvier 2023, Puybrun Puybrun. Chemins de traverse 400 Les Prats Nord Puybrun Lot

2023-01-15 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00 Puybrun

Lot Puybrun Sur deux étages, parcours extérieur et intérieur de sculpture + dessins et photos de sculpture.

Tout public. Sur rendez-vous entre 14h et 18h. +33 6 77 87 30 66 cappellin

Puybrun

dernière mise à jour : 2022-11-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, PUYBRUN Autres Lieu Puybrun Adresse 400 Les Prats Nord Puybrun Lot Ville Puybrun Puybrun lieuville Puybrun Departement Lot

Puybrun Puybrun Puybrun Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puybrun-puybrun/

Chemins de traverse Puybrun 2023-01-15 was last modified: by Chemins de traverse Puybrun Puybrun 15 janvier 2023 400 Les Prats Nord Puybrun Lot Puybrun Lot Lot Puybrun

Puybrun Puybrun Lot