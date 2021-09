Saint-Nazaire église de l'Immaculée Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Chemins de patrimoine : l’Immaculée église de l’Immaculée Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Les habitants souhaitent faire connaître l’histoire de leur quartier en valorisant le patrimoine bâti et naturel. Ils vous proposent « Senteur Bocagère », un sentier de découverte équipé d’une signalétique. En 2017, la municipalité acte la refonte des Conseils de quartiers et des Conseils citoyens en créant les Conseils citoyens de quartiers (CCQ), dont l’organisation et les principes sont les mêmes pour tous les quartiers de la ville (autonomie, indépendance politique, tirage au sort sur liste de volontaires et sur liste électorale). En 2017 – 2021 trois conseils ont travaillé sur les patrimoines. Ils vous proposent de partager leurs découvertes par des circuits de visite. Ils rejoignent ainsi le quartier de Méan-Penhoët qui les avait précédés entre 2014 et 2017.

Gratuit. Visite libre.

Sentier de découverte patrimoniale « Senteur Bocagère » équipé d'une signalétique de découverte des spécificités du quartier. église de l'Immaculée Saint-Nazaire

