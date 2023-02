Chemins de la résistance – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 4 mars 2023, Nantes.

2023-03-04

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre, jauge limitée.

Chant choral, lectures, musique et projection d’images sont les multiples formes d’expressions artistiques qui accompagnent les propos de “Chemins de la résistance”. De nombreux artistes afro-descendants, africains et caribéens, se sont engagés dans le combat pour la justice et la liberté face aux conditions établies par des lois partout dans le monde. Ils témoignent des injustices subies et revendiquent des droits à travers leurs chansons. Une chorale se réunit autour des répertoires des chantres de la liberté (Bob Marley, Fela Kuti, Miriam Makeba, Michael Jackson et d’autres) pour faire résonner leurs messages qui ont atteint une portée universelle. Cette balade poétique est nourrie par des textes sur la Négritude et les résistances à l’oppression. Elle retrace aussi la condition des enfants du 17e siècle, sous le Code Noir, jusqu’à leur exploitation aujourd’hui, dans les mines d’extraction de matières premières. Direction de la chorale : Rachel FandiDirection d’acteurs et espace : Peter LemaCoordination : Béatrice Gémieux Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/lhumain-dabord-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=7-fvrier&utm_medium=email