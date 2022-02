Chemins de femmes Beauvais, 12 mars 2022, Beauvais.

Chemins de femmes Beauvais

2022-03-12 – 2022-03-12

Beauvais Oise Beauvais Oise Hauts-de-France

0 Des histoires venues des 4 coins du monde où les femmes sont des héroïnes audacieuses et imaginatives.

Des chemins de vie où les fils se tissent, se tordent, se cassent, se réparent et s’embellissent.

Des destins de femmes libres et courageuses qui font écho et résonnent dans nos cœurs.

Par Claude Birck conteuse musicienne de la Compagnie des Croquenotes et Faim d’Histoires.

Libre participation (au chapeau).

Horaire: 18 heures.

Sonorisation : Marcel Gobilliard.

Des histoires venues des 4 coins du monde où les femmes sont des héroïnes audacieuses et imaginatives.

Des chemins de vie où les fils se tissent, se tordent, se cassent, se réparent et s’embellissent.

Des destins de femmes libres et courageuses qui font écho et résonnent dans nos cœurs.

Par Claude Birck conteuse musicienne de la Compagnie des Croquenotes et Faim d’Histoires.

Libre participation (au chapeau).

Horaire: 18 heures.

Sonorisation : Marcel Gobilliard.

wordpress.voisinlieu@gmail.com +33 9 54 66 25 82 https://voisinlieupourtous.fr/

Des histoires venues des 4 coins du monde où les femmes sont des héroïnes audacieuses et imaginatives.

Des chemins de vie où les fils se tissent, se tordent, se cassent, se réparent et s’embellissent.

Des destins de femmes libres et courageuses qui font écho et résonnent dans nos cœurs.

Par Claude Birck conteuse musicienne de la Compagnie des Croquenotes et Faim d’Histoires.

Libre participation (au chapeau).

Horaire: 18 heures.

Sonorisation : Marcel Gobilliard.

Voisinlieu Pour Tous

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-02-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis SIM PicardieSIM Picardie