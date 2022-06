Chemins de bohême Montbéliard, 24 septembre 2022, Montbéliard.

Chemins de bohême

2022-09-24 19:00:00 – 2022-09-24

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté interprète un large répertoire allant de Bach au Sacre du Printemps, de Lili Boulanger à Berio, de Glass à Léopold Mozart, de Mahler à Debussy, du jazz-rock au romantisme. Il n’hésite pas à programmer des concertos pour marimba, glass harmonica, blues band, ou même cor des alpes et propose des créations innovantes. L’Orchestre se définit comme un collectif au service du public et de la musique. Très impliqué dans la vie sociale de sa région, il en est aussi un ambassadeur actif (Philharmonie de Paris, Folle Journée…). Il tend la main à tous les publics, en particulier les enfants et les adolescents, avec des projets artistiques spécialement conçus pour eux, et lance en 2018 Rendez-vous conte, la première saison participative consacrée aux contes musicaux.

