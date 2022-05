Chemins d’artistes Rousson, 21 mai 2022, Rousson.

Chemins d’artistes Rousson

2022-05-21 – 2022-09-18

Rousson Yonne Rousson

Chemins d’artistes est un événement artistique et environnemental inédit organisé par Le Ruban Vert qui aura lieu sur un circuit riche en biodiversité, dans le nord de l’Yonne. Le thème de cette première édition est le lien ; lien entre la nature et ses occupants humains et non-humains, lien des espaces entre eux, lien entre les hommes.

https://bit.ly/3rmB0GA

Chemins d’artistes est un événement artistique et environnemental inédit organisé par Le Ruban Vert qui aura lieu sur un circuit riche en biodiversité, dans le nord de l’Yonne. Le thème de cette première édition est le lien ; lien entre la nature et ses occupants humains et non-humains, lien des espaces entre eux, lien entre les hommes.

Rousson

dernière mise à jour : 2022-04-14 par