Chemins d’art sacré en Alsace – La Collégiale Niederhaslach, 17 juin 2022, Niederhaslach.

Chemins d’art sacré en Alsace – La Collégiale Niederhaslach

2022-06-17 09:00:00 – 2022-10-15 18:00:00

Niederhaslach Bas-Rhin Niederhaslach

Michel Boetsch et Christophe Hohler nourrissent depuis des années une complicité artistique forte. Jamais, jusqu’à présent, ils n’avaient travaillé sur une thématique commune “Embarcation”.

Au centre de leur création du moment, les bateaux et leurs occupants, qu’ils soient humains ou oiseaux, incorporent une réflexion à la fois actuelle et immémoriale.

Michel Boetsch, Artiste peintre, sculpteur, graveur et plasticien, originaire du Sundgau, est fasciné et poursuivi par ses “Oishommes”, créatures mi-homme, mi-oiseau surgies de sa mythologie personnelle et nourrie de cultures anciennes et de projections dans le futur. Les “Oishommes” de Michel Boetsch sont taciturnes, entravés, aveugles et mystérieux Des oiseaux sans ailes aux becs proéminents, mâtinés d’humain dans leurs allures élancées et leur cogitation manifeste. Ces “Oishommes” se reproduisent à l’infini, sans jamais livrer leur secret.

Christophe Hohler vit à Hagental le Bas. Il peint et sculpte les migrants, sur une barque au milieu de l’océan, vaste et hostile. L’océan est à la fois ce milieu aqueux, familier dont nous venons et celui qui effraie par ses dimensions et nous renvoie à nos peurs de l’inconnu. Ne sommes nous pas tous des migrants au cours de nos vies à plus ou moins grande échelle.

+33 6 86 45 47 52

Niederhaslach

