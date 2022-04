Chemins

2022-04-28 – 2022-04-28 Chemins veut raconter le cheminement intérieur d’un seul et même personnage incarné par deux êtres. Deux êtres qui se ressemblent, se déchirent, se réunissent et illustrent le voyage initiatique que chacun peut connaître.

S’inspirant du Prophète de Khalil Gibran, la Cie Nexus nous propose la forme courte de leur premier spectacle. Grâce à un agrès inédit, un double mât chinois, ils explorent les possibilités de figurer des notions aussi diverses que la connaissance de soi, le temps ou encore la liberté.

Issus de la promotion 2013-2015 de l’École du Cirque Jules Verne, c’est un vrai plaisir pour le Cirque de présenter Chemins aux Amiénois. Jeudi 28 avril 2022 à 20:00

