Cheminons ensemble 3 ! laguépie, 8 août 2021-8 août 2021, Laguépie.

du dimanche 8 août au vendredi 27 août à laguépie

Projet : Venez rejoindre le grand projet de l’association Citrus et participez à la rénovation du futur centre d’accueil international de Laguépie. Depuis plus de dix ans des adolescents du monde entier se succèdent, pour construire, rénover, imaginer, et donner forme à un projet d’envergure. Dans le cadre de la création d’un centre d’accueil de volontaires internationaux.ales, sur le site de l’association Citrus, venez découvrir, apprendre et partager des techniques de construction dans l’esprit du faire-ensemble. Depuis 2012, c’est dans l’ancien hameau de la Mayounelle que se trouvent les trois bâtiments principaux de l’association Citrus : les bureaux, la grange et le vieux corps de ferme en pierres apparentes, le tout entouré de champs, avec vue sur le village de Laguépie. Accompagné.e.s par des animateur.rice.s dynamiques, vous partagerez les temps de travail, mais aussi nombre de moments d’échanges interculturels ainsi que les repas avec l’équipe et d’autres bénévoles accueilli.e.s sur le site. Travail : Vous participerez à l’aménagement de notre site, apportant votre pierre à l’édifice de Citrus. Construction de mur en pierre et création de calade artistique : la création de calades permet de faire appel à l’imagination et à la créativité : vous créerez collectivement le motif à réaliser, puis délimiterez l’espace avant de passer à la réalisation technique. La construction du mur de pierre permettra de faciliter la délimitation des espaces de Citrus, tout en agrémentant le site. Cinq matinées par semaine, vous travaillerez en équipe. Les horaires seront aménagés en fonction des conditions météo Loisirs: Au cœur des Gorges de l’Aveyron, vous pourrez profiter des possibilités qu’offre le Tarn-et-Garonne, que ce soit la baignade dans la rivière du Viaur, sacrée « Pavillon Bleu » depuis 2018, la visite de villages médiévaux parmi les plus beaux de France tel que Cordes-sur-Ciel ou Najac, profiter de la fraîcheur de l’eau en descendant l’Aveyron en Kayak à Saint-Antonin-Noble-Val ou visiter la cathédrale d’Albi, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Le soir, vous pourrez organiser des soirées barbecue, des repas internationaux, quizz, etc. Vous serez accompagné par 3 animateurs de vie quotidienne. Hébergement et nourriture : Sous tentes sur le site de Citrus, avec accès au bloc sanitaire et cuisine équipée. La nourriture est fournie et sera préparée par les volontaires. Dans cette mission de la vie quotidienne, ils seront accompagnés par des animateurs. Des choix seront faits pour valoriser un équilibre alimentaire entre vos envies et les produits locaux et saisonnier. Situation: sur le site d’accueil international de l’association Citrus, proche du village de Laguépie, dans les gorges de l’Aveyron, à 100 km au Nord-Est de Toulouse, entre Albi et Villefranche-de-Rouergue.

sur inscription

Chantier de jeunes bénévoles internationaux

laguépie 24 route de la lauressie Laguépie Tarn-et-Garonne



