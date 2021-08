Sorde-l'Abbaye Commune de Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye Cheminer dans la bastide sur les pas des pèlerins de Compostelle Commune de Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Sorde-l’Abbaye

### De l’abbaye au gîte des pèlerins : une invitation à marcher sur un petit bout de chemin jacquaire pour explorer les trésors de la bastide de Sorde avec les commentaires éclairés d’un guide. Huit étapes jalonnent ce circuit commenté qui commence dans l’abbaye de Sorde et se termine au gîte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Bâtiments conventuels : exposition “L’invention du patrimoine mondial” / Église : mosaïques romanes, pèlerinage et reliques, maquette de l’abbaye / Canal du gave d’Oloron / Remparts et trouée des Espagnols / Fontaine-lavoir / Espitaou (voie de Tours, hospitalité, passage du gave) / Rue Bourgneuf (maisons rurales traditionnelles) / Gîte communal des pèlerins (rencontre avec un hospitalier).

Gratuit. Nombre de places limité, sur réservation.

De l'abbaye au gîte des pèlerins : une invitation à marcher sur un petit bout de chemin jacquaire pour explorer les trésors de la bastide de Sorde avec les commentaires éclairés d'un guide. Commune de Sorde-l'Abbaye Mairie, 40300 Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

