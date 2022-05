Cheminer avec les Droits humains Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

2022-05-22

2022-05-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-22

Buis-les-Baronnies Drôme Une belle journée pour fêter les Droits humains. Ce grand jeu de piste par équipes proposera des énigmes et des questions sur les droits humains.

Repas tiré du sac à l’issue du jeu de piste, animations. Journée gratuite. Buis-les-Baronnies

