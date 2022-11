Atelier bodhran Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31)

Atelier bodhran Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31), 20 novembre 2022, . Atelier bodhran Dimanche 20 novembre, 11h00 Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31)

20

avec Eire in Keltia Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31) Cheminement du Général Charles François Dugua, 31400 Toulouse, France [{« link »: « mailto:nathalie.senard@gmail.com »}, {« link »: « http://inisgwenva2005.wixsite.com/eireinkeltia »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38493 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier bodhran avec Nathalie Initiation à la percussion irlandaise ( bodhran ) sur des rythmes de jigs, reels, valses…musiques de monde Possibilité d’en prêter un durant l’atelier. Pour tout public Programme 11h/12h30 : atelier 12h30/14h : repas tiré du sac 14h/15h30 : atelier Tarifs 20€ ( 15€, adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi…) Adhésion à l’association Eire in Keltia ( 25€ ) Lieu : 4 cheminement du général Charles François Dugua, 31400 Toulouse Téléphone : 06 41 53 83 60 mail : nathalie.senard@gmail.com Transports : métro université Paul Sabatier, Téléo, bus 54 Organisé par l’association Eire in Keltia Site internet : http://inisgwenva2005.wixsite.com/eireinkeltia source : événement Atelier bodhran publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T11:00:00+01:00

2022-11-20T15:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31) Adresse Cheminement du Général Charles François Dugua, 31400 Toulouse, France Age maximum 110 lieuville Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31)

Cheminement du Général Charles François Dugua, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//