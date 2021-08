Bar-le-Duc Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc, Meuse Cheminement de lumière à la veilleuse, le long de l’escaliers des 80 degrés Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Théâtre des Bleus de Bar, le samedi 18 septembre à 20:00

### Challenge participatif ! Venez déposer une veilleuse le long des marches de l’escalier des 80 degrés ! Projet collaboratif et ouvert à tous : les barisiens et les visiteurs de passage sont invités à venir déposer une veilleuse tout au long des escaliers des 80 degrés de la Ville basse à la Ville haute de Bar-le-Duc (rue Oudinot à Tour de l’Horloge). En relevant ensemble ce challenge, le Crédit Agricole et d’autres partenaires apportent un soutien financier à la restauration du Théâtre des Bleus de Bar.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:59:00

