Maison Folie Moulins, le dimanche 11 juillet à 16:00

Les cheminées d’usines marquent le paysage de la ville et rappellent l’histoire du passé industriel. SwaN Blachère de la Cie La Voyageuse Immobile vous propose un récit entremêlé d’archives, de collectages, de légendes et de mythes qui remonte le temps et rend hommage au monde ouvrier… Cette performance contée est inspirée par un travail mené sur la Cheminée de la Tossée à Tourcoing. _Tout public à partir de 9 ans (enfants accompagnés)._ _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées

Un spectacle sous forme de performance contée, par SwaN Blachère (Cie La Voyageuse Immobile) Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras, Lille

2021-07-11T16:00:00 2021-07-11T17:00:00

