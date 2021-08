Martigues Musée Ziem Bouches-du-Rhône, Martigues Cheminées dans la nuit Musée Ziem Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Ziem

« Cheminées dans la nuit » Les usines inspirent Alain Sauvan, même dans l’obscurité ! Après avoir utilisé des pochoirs en forme de cheminée, vous serez amenés à les colorer et à les illuminer afin de créer un paysage industriel original. A partir de 6 ans Jauge limitée à 6 personnes

Entrée libre, jauge limitée en respectant les gestes barrières

Musée Ziem 9 boulevard du 14 juillet, 13500 Martigues

