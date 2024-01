Cheminade Vélo « Virée vélo 2 viaducs… au Saumaire! » Bray Saint Aignan Bray-saint-aignan, mercredi 28 août 2024.

par l’Office de Tourisme du Val de Sully Cheminade menée par Nathalie

Partons de bon matin, partons sur les chemins, … à bicyclette !

D’un viaduc à un autre, du Golfe à Coutelant, cheveux au vent, un défilé de paysages et de patrimoine jalonne cet itinéraire atypique d’une vingtaine de kilomètres. Une escapade cyclo, où se côtoient nature, histoire et culture, enchantera les curieux, avides de décors bucoliques et pittoresques, à l’ombre de la rivière Saint Laurent et du moulin Saumaire.

Rendez-vous Place de l’église (Bray en Val) 20Km Durée 2h30

Bray Saint Aignan Bray-saint-aignan Bray-saint-aignan [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 23 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tourisme-valdesully.fr »}]

NATHALIE RIVIERRE