CHEMINADE VELO Sologne : le clou… du spectacle Viglain, 19 août 2022, Viglain.

2022-08-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-19

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

Entre fougère et bruyère, aventurons-nous à bicyclette, dans les chemins de Viglain propices à la découverte d’un patrimoine paysager et bâti aux charmes et spécificités de la Sologne. Bois, landes, étangs, bâtisses de briques, … défileront, empreints d’authenticité, au fil de cette escapade cyclo aux couleurs de l’été ! Une échappée commentée, entre nature et culture, qui promet de belles émotions… la tête dans le guidon !

– Durée 2h pour 20-25Km – Vous munir de vélo, casque et gilet fluo –

