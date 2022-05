CHEMINADE VELO A l’ombre d’anciens fiefs et seigneuries, … un rayon de possessions Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly Catégories d’évènement: Dampierre-en-Burly

Loiret

CHEMINADE VELO A l’ombre d’anciens fiefs et seigneuries, … un rayon de possessions Dampierre-en-Burly, 12 juin 2022, Dampierre-en-Burly. CHEMINADE VELO A l’ombre d’anciens fiefs et seigneuries, … un rayon de possessions Dampierre-en-Burly

2022-06-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-12

Dampierre-en-Burly Loiret Dampierre-en-Burly – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – A bicyclette, sillonnons les chemins qui nous ouvrent la voie royale des belles et élégantes demeures qui quadrillent les terres dampierroises. Dans un écrin de nature, empruntons l’itinéraire d’un châtelain en petite reine dans le royaume des fiefs et seigneuries d’antan. Quelques coups de pédales qui vont vous révéler les secrets de pierres séculaires ! – Durée 2h pour 20-25Km – Vous munir de vélo, casque et gilet fluo – – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – A bicyclette, sillonnons les chemins qui nous ouvrent la voie royale des belles et élégantes demeures qui quadrillent les terres dampierroises. Dans un écrin de nature, empruntons l’itinéraire d’un châtelain en petite reine dans le royaume des fiefs et seigneuries d’antan. Quelques coups de pédales qui vont vous révéler les secrets de pierres séculaires ! – Durée 2h pour 20-25Km – Vous munir de vélo, casque et gilet fluo – OT VAL DE SULLY

Dampierre-en-Burly

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dampierre-en-Burly, Loiret Autres Lieu Dampierre-en-Burly Adresse Ville Dampierre-en-Burly lieuville Dampierre-en-Burly Departement Loiret

Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dampierre-en-burly/

CHEMINADE VELO A l’ombre d’anciens fiefs et seigneuries, … un rayon de possessions Dampierre-en-Burly 2022-06-12 was last modified: by CHEMINADE VELO A l’ombre d’anciens fiefs et seigneuries, … un rayon de possessions Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly 12 juin 2022 Dampierre-en-Burly Loiret

Dampierre-en-Burly Loiret