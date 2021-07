CHEMINADE « Lucarnes ouvrent… toit! » Place de l’église, 5 août 2021, Beaulieu-sur-loire.

Place de l'église, le jeudi 5 août à 16:30

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully – Elégantes et raffinées, les lucarnes façonnées par des orfèvres en charpenterie, pavanent et embrasent nos logis. Sources de lumière mais aussi fonctionnelles, ces belles demoiselles rampantes, pendantes, passantes,… furent jadis, meunières, gerbières, à bâtière,… prennent de la hauteur et sont omniprésentes dans le paysage bâti de nos campagnes. Ouvrons une fenêtre sur ce patrimoine d’un savoir-faire unique et esthétique, et identifions ces évasures… qui vont nous éclairer ! Places limitées suivant mesures sanitaires – Visite de l’église à 15h30 et Cheminade à 16h30

