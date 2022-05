CHEMINADE GOURMANDE Rencontre entre la betterave et nos papilles

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 – par l'Office de Tourisme du Val de Sully – Saviez-vous que le Loiret est le 1er département français producteur de betterave rouge et que Saint Benoit sur Loire était considérée comme la capitale de la betterave rouge ? A travers ses champs agricoles, partez à la découverte de ce légume et de son histoire avec une dégustation étonnante ! – Durée : 2h pour 4Km – Rendez-vous au Belvédère

