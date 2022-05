CHEMINADE GOURMANDE Le miel : de l’abeille à la dégustation Saint-Florent Saint-Florent Catégories d’évènement: Loiret

CHEMINADE GOURMANDE Le miel : de l'abeille à la dégustation
Saint-Florent, 15 juillet 2022

par l'Office de Tourisme du Val de Sully – Produit sucré aux mille saveurs, le miel est le résultat d'un long travail des abeilles. Nécessaires à la biodiversité de notre système, elles voltigent de fleurs et fleurs pour en récolter le meilleur : le pollen. Didier Alessandroni, apiculteur, vous recevra chez lui pour vous expliquer ce long processus et partager sa passion avec vous. – Durée : 2h pour 3Km – Rendez-vous devant la Mairie –

