CHEMINADE Cuissy, un village à… trois lieues!?

2022-07-10 09:30:00 – par l'Office de Tourisme du Val de Sully – Oppidum gaulois, castellum gallo-romain, … le hameau de Cussius alias Cuissy, en bord de Loire, est le premier centre de population de Saint Aignan le Jaillard. Un berceau de civilisation, à l'écart, qui, au XIXe siècle reviendra à la cité lugdunienne. Entre Loire et Sologne, revenons sur le passé de ce célèbre tertre seigneurial, dominé par son château, mais aussi à la naissance d'un village avec ses logis et autres manœuvreries, son port, sé réserve en ornithologie, … sans oublier d'évoquer le mystère du passage johannique. – Durée : 2h pour 2Km – Rendez-vous Place de l'église pour covoiturage jusqu'à Cuissy –

