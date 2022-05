CHEMINADE A la porte du Bois… le hameau des Brosses Ouzouer-sur-Loire, 22 juillet 2022, Ouzouer-sur-Loire.

CHEMINADE A la porte du Bois… le hameau des Brosses Ouzouer-sur-Loire

2022-07-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-22

Ouzouer-sur-Loire Loiret Ouzouer-sur-Loire

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

Aux franges de la plus grande forêt domaniale de France, s’inscrit dans le paysage oratorien, un hameau ou plusieurs lieudits au charme pittoresque, à savourer sans modération. Arpentons-les et découvrons ensemble l’incroyable patrimoine vernaculaire préservé qui les anime. De fermes en pavillons, de cours en jardins, … c’est une exploration guidée qui coule de source… pour un puits de connaissances, et ce ne sont pas des banalités !!!

– Durée : 2h pour 2-3Km – Rendez-vous Place du Comice pour covoiturage jusqu’à la rue des Acacias –

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

Aux franges de la plus grande forêt domaniale de France, s’inscrit dans le paysage oratorien, un hameau ou plusieurs lieudits au charme pittoresque, à savourer sans modération. Arpentons-les et découvrons ensemble l’incroyable patrimoine vernaculaire préservé qui les anime. De fermes en pavillons, de cours en jardins, … c’est une exploration guidée qui coule de source… pour un puits de connaissances, et ce ne sont pas des banalités !!!

– Durée : 2h pour 2-3Km – Rendez-vous Place du Comice pour covoiturage jusqu’à la rue des Acacias –

OT VAL DE SULLY

Ouzouer-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-18 par