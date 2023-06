[Visite nature] La biodiversité du chemin vert Chemin vert Touffreville-sur-Eu, 29 juillet 2023, Touffreville-sur-Eu.

Touffreville-sur-Eu,Seine-Maritime

Cette ancienne ligne de chemin de fer aménagée en sentier de randonnée vous offre un ressourcement à l’abri des feuillages où foisonne une biodiversité préservée..

2023-07-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-29 . .

Chemin vert

Touffreville-sur-Eu 76910 Seine-Maritime Normandie



This former railroad line has been converted into a hiking trail, offering you the chance to recharge your batteries under the shelter of the foliage, where biodiversity abounds.

Esta antigua vía férrea se ha convertido en una ruta de senderismo que le permitirá reponer fuerzas al abrigo del follaje, donde abunda una biodiversidad preservada.

Diese ehemalige Eisenbahnlinie, die als Wanderweg eingerichtet wurde, bietet Ihnen die Möglichkeit, im Schutz der Laubbäume neue Kraft zu schöpfen, wo es von einer geschützten Artenvielfalt wimmelt.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche