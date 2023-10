Balade et atelier plantes sauvages automnales Chemin Termière Buros, 14 octobre 2023, Buros.

Buros,Pyrénées-Atlantiques

Le matin sur Buros, balade et cueillette, reconnaissance de plantes sauvages et dégustation, le midi auberge espagnole et salade sauvage, l’après midi atelier lacto-fermentation et teinture médicinale suivant cueillette. Covoiturage possible. Prévoir chaussures de marche, panier, ciseaux, légumes/racines, pots à confiture..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00.

Chemin Termière

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morning in Buros, stroll and picking, recognition of wild plants and tasting, lunch: Spanish inn and wild salad, afternoon: lacto-fermentation workshop and medicinal tincture according to picking. Carpooling possible. Bring walking shoes, basket, scissors, vegetables/roots, jam jars.

Por la mañana en Buros, paseo y recolección, reconocimiento de plantas silvestres y degustación, al mediodía posada española y ensalada silvestre, por la tarde taller de lacto-fermentación y tintura medicinal según recolección. Posibilidad de compartir coche. Traer zapatos para caminar, cesta, tijeras, verduras/raíces, tarros de mermelada.

Morgens in Buros, Wanderung und Sammeln, Erkennen von Wildpflanzen und Verkostung, mittags spanische Herberge und wilder Salat, nachmittags Workshop zur Laktofermentation und medizinischen Tinkturen je nach Sammeln. Es können Fahrgemeinschaften gebildet werden. Wanderschuhe, Korb, Schere, Gemüse/Wurzeln, Marmeladengläser mitbringen.

