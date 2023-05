JOURNÉE MARIE MARVINGT 2023 Chemin Stratégique, 11 juin 2023, Saint-Max.

Saint-Max,Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir ce site d’exception qu’est le plateau de Malzéville, au travers d’expositions, présentations des appareils (ULM, planeurs, modèles réduits), de conférences, expositions, vols d’initiation autour du plateau, mais aussi simulateurs de vol, animations nature, démonstration de fauconnerie …. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

Chemin Stratégique

Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and discover this exceptional site that is the plateau of Malzéville, through exhibitions, presentations of aircraft (microlights, gliders, model aircraft), conferences, exhibitions, initiation flights around the plateau, but also flight simulators, nature animations, falconry demonstrations?

Venga a descubrir este paraje excepcional que es la meseta de Malzéville, a través de exposiciones, presentaciones de aeronaves (ultraligeros, planeadores, aeromodelismo), conferencias, exhibiciones, vuelos de iniciación por la meseta, pero también simuladores de vuelo, actividades en la naturaleza, demostraciones de cetrería..

Entdecken Sie diesen außergewöhnlichen Ort, das Plateau von Malzéville, durch Ausstellungen, Präsentationen von Flugzeugen (Ultraleichtflugzeug, Segelflugzeug, Modellflugzeug), Konferenzen, Ausstellungen, Einführungsflüge rund um das Plateau, aber auch Flugsimulatoren, Naturanimationen, Falknereivorführungen?

Mise à jour le 2023-05-19 par DESTINATION NANCY