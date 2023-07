LES JARDINS EN FÊTE Chemin St Ulrich / Jardin des Harmonies Sarrebourg, 27 août 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Dans le cadre champêtre du Jardin des Harmonies au Couvent de St Ulrich. 80 Exposants particuliers et professionnels seront présents pour ce rendez-vous incontournables des amis des plantes et autres fleurs. En vente: Plantes, vivaces, arbres, arbustes, bambous, bulbes, déco de jardin, artisanat, miel, etc…Entrée et parking gratuits. Il y aura une restauration sur place, ainsi qu’une tombola et une animation enfants;. Tout public

Dimanche 2023-08-27 09:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. 0 EUR.

Chemin St Ulrich / Jardin des Harmonies Couvent Saint Ulrich

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



In the country setting of the Jardin des Harmonies at the Couvent de St Ulrich. 80 private and professional exhibitors will be present for this not-to-be-missed event for friends of plants and other flowers. On sale: plants, perennials, trees, shrubs, bamboos, bulbs, garden decorations, crafts, honey, etc. Free admission and parking. On-site catering, tombola and children’s entertainment;

En el marco campestre del Jardin des Harmonies del Couvent de St Ulrich. 80 expositores privados y profesionales estarán presentes en esta cita ineludible para los amigos de las plantas y otras flores. Venta de plantas, plantas vivaces, árboles, arbustos, bambúes, bulbos, adornos de jardín, artesanía, miel, etc. Entrada y aparcamiento gratuitos. Habrá servicio de catering, tómbola y animación infantil;

In der ländlichen Umgebung des Jardin des Harmonies im Kloster St. Ulrich. 80 private und professionelle Aussteller werden an diesem unumgänglichen Treffpunkt für Freunde von Pflanzen und anderen Blumen teilnehmen. Zum Verkauf stehen: Pflanzen, Stauden, Bäume, Sträucher, Bambus, Blumenzwiebeln, Gartendekoration, Kunsthandwerk, Honig usw. Eintritt und Parkplätze sind kostenlos. Es gibt Speisen und Getränke, eine Tombola und ein Kinderprogramm;

Mise à jour le 2023-06-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG