Marché de producteurs Chemin Salie Lescar, 2 mars 2024, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe d’Emmaüs Lescar s’est associée avec un groupement de producteurs locaux afin de créer un marché de produits de qualité et de proximité..

Vous y trouverez toutes les semaines, les légumes et fruits de saison, mais aussi du miel, du fromage, des oeufs et autres gourmandises !.

2024-03-02 fin : 2024-03-02 13:00:00. .

Chemin Salie Emmaüs Lescar

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Emmaus Lescar team has teamed up with a group of local producers to create a local market for quality products…

Every week, you will find seasonal vegetables and fruit, but also honey, cheese, eggs and other delicacies!

El equipo de Emaús Lescar se ha asociado con un grupo de productores locales para crear un mercado de productos locales de calidad.

Cada semana, encontrará verduras y frutas de temporada, pero también miel, queso, huevos y otras delicias

Das Team von Emmaüs Lescar hat sich mit einer Gruppe von lokalen Produzenten zusammengeschlossen, um einen Markt mit Qualitätsprodukten aus der Region zu schaffen.

Dort finden Sie jede Woche Gemüse und Obst der Saison, aber auch Honig, Käse, Eier und andere Leckereien!

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pau