Rose et Bleu, deux jeunes enfants, ont chacun leur chemin de la couleur de leur prénom, attribué à leur naissance. Comme beaucoup d’enfants lorsqu’ils se croisent, chacun a un a priori sur l’autre car, c’est bien connu, “les garçons ça cherche que la bagarre” et “les filles ça fait que pleurer”. Ils se retrouvent alors aspirés à l’intérieur d’un grand livre illustré, un conte de sorcière dans lequel ils apprendront à accepter l’autre et à choisir les paysages et les couleurs de leur chemin en oubliant leurs préjugés. Une histoire initiatique autour de l’égalité des genres et de la rencontre avec l’autre, suivi d’un atelier de marionnettes. Spectacle familial à partir de 3 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:30:00

