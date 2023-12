LA PUNKY : ICE INVASION Chemin Rural 10 Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 12:00:00

fin : 2023-12-17 01:00:00

Concept original et décalé, La Punky est un festival de musique électronique. Le concept est que chacun ramène ses grillades pour se faire son propre repas tout en écoutant de la bonne musique en fond. Une fois le repas passé, vous pourrez aller danser sur le dancefloor avec une programmation de DJs internationaux de 12h à 1h..

Concept original et décalé, La Punky est un festival de musique électronique. Le concept est que chacun ramène ses grillades pour se faire son propre repas tout en écoutant de la bonne musique en fond. Une fois le repas passé, vous pourrez aller danser sur le dancefloor avec une programmation de DJs internationaux de 12h à 1h.

Concept original et décalé, La Punky est un festival de musique électronique. Le concept est que chacun ramène ses grillades pour se faire son propre repas (des barbecues sont même mis à disposition) tout en écoutant de la bonne musique en fond. Il y a aussi la possibilité de se restaurer sur place avec autre chose que des grillades comme par exemple des tapas, pizzas au feux de bois, un truck burger.

Une fois le repas passé, vous pourrez aller danser sur le dancefloor avec une programmation de DJs internationaux et régionaux qui se relaient de 12h à 1h. C’est un évènement unique et original digne des plus grand festival Tech House.

Dress code: Aliens, Espace, Âge de Glace, Noël, Montagne, Ski (magnum de champagne pour le meilleur déguisement)

EUR.

Chemin Rural 10

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE